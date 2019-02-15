Лукашенко готов завтра объединиться с Путиным

Лукашенко готов хоть завтра объединиться с Путиным / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов в ближайшее время объединиться с Россией так, как решат граждане двух стран.

"Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы", - цитирует главу государства Telegram-канал Пул N3.

Лукашенко указал на президента России Владимира Путина, который в тот момент стоял рядом, и добавил, что на руководящем уровне у Минска и Москвы полное взаимопонимание.

"Мы и завтра можем объединиться вдвоем (с Путиным – ред.), у нас проблем нет", - сказал президент Беларуси.

Данное объединение, по словам Лукашенко, не касается суверенитета государств, поскольку независимость в контексте данного заявления "это икона, это святое".

Отмечается, что в рамках встречи Лукашенко и Путин не затронули спорные вопросы взаимоотношений. Например, речь не шла о нефтяном споре между Минском и Москвой, когда Кремль решил поставлять партнеру нефть по европейским ценам. Окончательной договоренности страны не достигли, но приняли решение создать рабочую группу.

Напомним, ранее Лукашенко назвал белорусов "русскими со знаком качества", а также заявлял о том, что Украина и Беларусь обречены на пребывание с Россией.