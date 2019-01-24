Лукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены на пребывание с Россией

Александр Лукашенко / Скриншот видео с youtube.com

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что и Украина, и его страна обречены всегда оставаться вместе с Российской Федерацией.

Такое мнение Лукашенко высказал во время официальной встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

"Мы обречены быть вместе. Это будет долгий путь, если мы порвем наши отношения. Мы все равно будем вместе. Так же и Украина. Мы славяне, и мы должны жить вместе. И будем жить. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история", - цитируют президента Беларуси представители его пресс-служба.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял о том, что не видит войны между народами в Украине, а также о том, что Беларусь - мост между "монстрами" - ЕС и Россией.