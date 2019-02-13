Лукашенко пообещал не травить россиян плохой водкой и дрянной закуской

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Reuters

Беларусь никогда не станет продавать в Российскую Федерацию некачественную водку и продукты, не подходящие в качестве закуски.

C таким заявлением белорусский президент Александр Лукашенко выступил во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это четко должны понимать", — заявил он.

Напомним, ранее Лукашенко назвал белорусов "русскими со знаком качества", а также заявлял о том, что Украина и Беларусь обречены на пребывание с Россией.