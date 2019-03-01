"Это катастрофа": Лукашенко всполошился из-за возможного размещение ракет в Украине

Александр Лукашенко опасается размещения ракет в Украине / svoboda.org

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что возможное размещение ракет средней и меньшей дальности в Украине является "катастрофой".

"Если в Украине будут размещены такие ракеты - это катастрофа. Надо понимать, россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты были там размещены. Мы с россиянами абсолютно будем солидарны". - подчеркнул он на встрече со СМИ.

Лукашенко добавил, что Украине ни в коем случае нельзя делать шаги в этом направлении, передает belta.by.

"И не хотелось бы, чтобы в старой матушке-Европе вспыхнула какая-то, не дай бог, ядерная катастрофа", - добавил президент Беларуси.

Напоним, ранее Лукашенко, заявил, что Минск и Москва думают о возможной реакции, если американские ракеты появятся в Украине.