Лукашенко анонсировал ответные меры на американские ракеты в Украине

Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко, заявил, что Минск и Москва сейчас думают о возможной реакции, если американские ракеты появятся в Европе или Украине.

"Но я боюсь того, что американцы воспользуются моментом - сорвали этот договор (ДРСМД, - ред), и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены (не дай бог, гипотетически) на территории Украины. Поэтому мой ответ однозначный: я категорически против (разрыва ДРСМД. - ред). Мы сторонники миролюбивой политики. Нам не нужны эти разборки крупных государств, от которых, исходя из истории, мы всегда страдали. Поэтому нам не нужна эта бойня, драка, особенно сейчас вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По словам Лукашенко, НАТО все-таки может пойти на размещение подобных ракет в Европе.

"Мне кажется, хоть Североатлантический альянс заявляет о том, что они не собираются размещать в Европе эти ракеты, это просто блеф. В противном случае, зачем выходить. Зачем было разрушать этот договор? Надо было договариваться с Китаем и подключать его к договору", - отметил Лукашенко.

Ранее сообщалоь, что поскольку Соединенные Штаты и Россия больше не подчиняются ограничениям Договора о РСМД, то Украина и другие постсоветские государства также необязаны это делать.