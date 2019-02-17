Что означает смерть Договора о РСМД для Украины

Договор РСМД / LiveJournal

1 февраля государственный секретарь Майк Помпео объявил, что Соединенные Штаты приостановят выполнение своих обязательств по Договору о ядерных ракетах малой и средней дальности (ДРСМД) 1987 года. На следующий день Государственный департамент уведомил российское посольство и посольства других участников договора, включая Украину, о намерении США выйти из договора. Президент Владимир Путин в тот же день заявил, что Россия также приостановит свои договорные обязательства.

Подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году, Договор о РСМД запрещал Соединенным Штатам и Советскому Союзу иметь ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров. Договор вступил в силу в июне 1988 года. К июню 1991 года Соединенные Штаты и Советский Союз уничтожили свои запасы, которые насчитывали почти 2700 ракет. В декабре 1991 года Советский Союз распался.

У правительства США было бы мало оснований для возражений, если бы Киев доказал, что ракеты средней дальности могут способствовать сдерживанию дальнейших военных действий России

Однако США и Россия не единственные стороны соглашения. 11 постсоветских государств стали преемниками Советского Союза в рамках Договора о РСМД, включая и Украину.

Читайте такжеСША отменят договор по ракетам, но нацеливать их будут не на РФАналогичным образом в Лиссабонском протоколе 1992 года Россия, Беларусь, Казахстан и Украина приняли на себя договорные обязательства Советского Союза по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений 1991 года (СНВ-1). Последние три страны также обязались ликвидировать все стратегические наступательные вооружения на своей территории и присоединиться к Договору о нераспространении 1970 года в качестве государств, не обладающих ядерным оружием.

Что эта короткая дипломатическая история значит для Украины? Поскольку Соединенные Штаты и Россия больше не подчиняются ограничениям Договора о РСМД, то Украина и другие постсоветские государства также необязаны это делать.

Украина остается связанной и другими соглашениями. Договор о нераспространении запрещает стране приобретать ядерное оружие. В соответствии с режимом контроля за ракетными технологиями 1987 года Украина также взяла на себя обязательство ограничить экспорт ракет, которые могут нести 500-килограммовую боеголовку, на расстоянии до 300 и более километров.

СНВ-1 истек в 2009 году и был заменен новым договором СНВ-2010, двусторонним американо-российским соглашением. Можно утверждать, что Украина выполнила свое обязательство, взятое во время Лиссабонского протокола, уничтожить все стратегические вооружения на своей территории, но не брала на себя обязательства никогда не приобретать их в будущем. Однако попытка создания межконтинентальных баллистических ракет (МБР), несомненно, встретит сильное сопротивление со стороны Соединенных Штатов.

Читайте такжеЗапад может смело поставлять Украине ракеты, не опасаясь реакции КремляНо у правительства США не будет никаких юридических оснований возражать, если Украина выйдет из Договора о РСМД, поскольку Киев будет следовать только примеру Вашингтона. Более того, у правительства США было бы мало оснований для возражений, если бы Киев доказал, что ракеты средней дальности могут способствовать сдерживанию дальнейших военных действий России. Конечно, при условии, что эти ракеты будут вооружены обычными, а не ядерными боеголовками.

Если Киев решит выйти из Договора о РСМД и подумать о создании собственных ракет средней дальности, он должен быть в состоянии сделать это, не опасаясь негативной реакции со стороны Соединенных Штатов

Некоторые европейские государства могут выразить обеспокоенность, поскольку рискуют оказаться в радиусе действия украинских ракет средней дальности. Но с другой стороны, большинство европейских государств до недавнего времени не выражали серьезных протестов по поводу нарушения Россией Договора о РСМД.

Это вовсе не означает, что Украина приступит к разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования. Украинское правительство должно будет оценить целый ряд политических, военных и стоимостных факторов, в том числе взвесить потенциальную военную выгоду от наличия таких ракет. Но если Киев решит выйти из Договора о РСМД и подумать о создании собственных ракет средней дальности, он должен быть в состоянии сделать это, не опасаясь негативной реакции со стороны Соединенных Штатов.

Стивен Пайфер, сотрудник Центра международной безопасности и сотрудничества в Стэнфорде и старший научный сотрудник Института Брукингса, экс-посол Украины в США для Atlantic Council