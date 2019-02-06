РФ огласила военный ответ США на выход из ДРСМД

Сергей Шойгу / ТАСС

Россия до 2021 года в ответ на выход Вашингтона из Договора о РСМД решила создать сухопутный вариант комплекса морского базирования "Калибр" и разработать наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой повышенной дальности.

Как сообщает Reuters, соответствующие планы озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны. Он отметил, что "Калибр" морского базирования, оснащенный крылатой ракетой большой дальности, хорошо показал себя в Сирии.

"Использование в наземном исполнении ракет морского и воздушного базирования позволит серьезно сократить сроки создания нового ракетного оружия и размеры его финансирования", - заявил Шойгу.

Ранее российские эксперты предупредили, что планы России по разработке новой крылатой ракеты морского базирования "Калибр-М" с максимальной дальностью полёта более 4,5 тысяч км, являются ошибкой. Ракета слишком большая, чтобы поместиться на многих российских военных кораблях.

Напомним, США со 2 февраля вышли из договора о ракетах меньшей и средней дальности (РСМД). В США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в декабре 1987 года. Он считается центральным элементом контроля над ядерными вооружениями России и США.