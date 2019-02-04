"Ядерная война уже на пороге": аналитики раскритиковали выход США из ДРСМД

Договор о РСМД / Интерфакс

Россия и США приостановили свое участие в Договоре о ракетах малой и средней дальности времен холодной войны, что, по мнению многих аналитиков, может подтолкнуть мир к новой гонке вооружений и приближает вероятность ядерной войны.

Давний спор между Вашингтоном и Москвой разгорелся в пятницу, 1 февраля, когда президент США Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении двустороннего договора 1987 года и заявил, что его правительство приостанавливает свои обязательства по соблюдению данного документа.

В субботу, 2 февраля, российский президент Владимир Путин заявил, что он также приостанавливает участие Москвы в соглашении. "Наши американские партнеры объявили, что они приостановили свое участие в договоре, и мы сделаем то же самое. Они объявили, что будут проводить исследования и разработки, и мы будем действовать соответственно", - цитирует российкого лидера Al Jazeera.

Читайте такжеНазваны сроки выхода США из договора о ракетахПо словам Путина, Россия начнет работу по созданию новых ракет, в том числе гиперзвуковой, добавив, что Москва не будет размещать такое оружие в европейской части страны, если только США не подтолкнут к этому.

Выход двух мировых держав из ДРСМД происходит на фоне и так напряженных отношений между Вашингтоном и Москвой по таким вопросам, как аннексия Крыма и предполагаемое вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года в США.

Аналитики говорят, что решение Трампа отказаться от договора оставляет России свободу формировать военный баланс в Европе. Стратегические преимущества для США в этом вопросе, менее очевидны, сказали они.

"Ничего хорошего не выйдет из выхода США", - сказал Марк Фитцпатрик, исполнительный директор программы нераспространения ядерного оружия в Международном институте стратегических исследований в Вашингтоне. По его словам, Администрация Трампа совершила огромную ошибку.

"Это подрыв контроля над вооружениями. Это подрыв доверия между США и Россией. У США будут проблемы с европейскими союзниками, и они также вовлекаются в новую гонку вооружений с Китаем", – заявил Фитцпатрик.

По мнению американского аналитика по обороне Тома Николса, русские многие годы просто обманывали США. "Это была провокация, чтобы угрожать европейцам и посмотреть, смогут ли они проглотить наживку. Ответ США только показал, насколько "запутана" политика Вашингтона в области ядерных вооружений", – утверждает Николс.

Наблюдатели отмечают, что большинство европейских стран и стран НАТО вряд ли будут размещать какие-либо ракеты средней дальности наземного базирования, а это означает, что Вашингтон отказывается от сделки без "какой-либо реальной стратегической выгоды".

Читайте такжеВыход США из договора о ракетах: появилась гневная реакция ПутинаПо словам Лео Хоффмана из Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия, Польша и Румыния, пострадавшие от советской оккупации, могут с большим энтузиазмом принимать у себя такое оружие, но такой шаг может разделить альянс НАТО. "Решение США "ставит под угрозу" безопасность Европы", - отметил Хоффман.

С этим согласен и Карл Бильдт, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям. "Выход США из Договора о РСМД позволит России развернуть свои крылатые ракеты "Калибр" на расстоянии до 1500 км от наземных пусковых установок. А это дополнительная угроза для всей Европы", - уверен Бильдт.

По словам Фицпатрика, "настоящей причиной" выхода США из Договора является беспокойство Вашингтона по поводу наращивания Китаем ракет средней дальности в западной части Тихого океана.

На вооружении Китая сейчас более 2000 баллистических и крылатых ракет, примерно 95% из которых могут нарушать условия Договора о РСМД, если бы Пекин подписал данное соглашение. Но Договор о РСМД не позволял США размещать ракеты малой и средней дальности на суше вблизи Китая в качестве сдерживающего фактора.

Однако было неясно, насколько готовы американские союзники в Азии, такие как Япония или Южная Корея, принять такое оружие на своей территории. Хотя действия США "сигнализируют о беспокойстве по поводу Китая, они не предусматривают никакого плана или ответа. И я думаю, что это большая опасность", считает Фитцпатрик.

Со своей стороны, Китай обратился к США и России с просьбой сохранить договор, заявив, что действия США "могут вызвать ряд негативных последствий".

Российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр заявил, что обеспокоен приказом Путина о разработке гиперзвуковых баллистических ракет.

Читайте такжеПосле выхода из ракетного договора США добавили к флоту атомную подлодку"Такое оружие позволит избежать систем противоракетной обороны в Европе и на Ближнем Востоке. Это выведет ситуацию на более высокий уровень, сделает ее более опасной ... и это значительно приблизит ядерную войну", - уверен Фельгенгауэр.

В Вашингтоне политические оппоненты Трампа назвали выход из ДРСМД "катастрофой" и представили закон, запрещающий США использовать ядерное оружие, если они первыми не подвергаются атаке.

Элизабет Уоррен, сенатор-демократ и кандидат в президенты, представившая Закон об отказе от одностроннего использования ядерного оружия, призвала Конгресс принять его и помешать Трампу "в одностороннем порядке начинать ядерную войну".

После того, как Договор о РСМД практически исчез, все смотрят на Новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (новый договор СНВ), пакт 2010 года. Договором предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Срок действия договора истекает спустя два года, но может быть продлен еще на 5 лет.

"Если новый договор СНВ истечет в 2021 году, никакие договоры не будут ограничивать ядерные силы США и России, а это значит пауза в 50-летнем контроле над ядерными вооружениями между Вашингтоном и Москвой. Этот мир неизменно будет менее стабильным, менее предсказуемым и менее безопасным", - заявил Стивен Пайфер, сотрудник Института Брукингса.

Напомним, США со 2 февраля вышли из договора о ракетах меньшей и средней дальности (РСМД). В США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в декабре 1987 года. Он считается центральным элементом контроля над ядерными вооружениями России и США.