В НАТО отреагировали на выход России из договора о ракетах

НАТО / Reuters

НАТО считает, что РФ будет нести единоличную ответственность за прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности через полгода, если не уничтожит поддающимся проверке способом системы 9М729. Это соласованное союзниками заявление и альянс будет его придерживаться.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НАТО.

"Относительно вашего вопроса, посмотрите на заявление Североатлантического совета о несоблюдении Россией договора РСМД, распространенное в Брюсселе 1 февраля", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать зеркальный ответ РФ на решение США приостановить участие в соглашении.

Читайте такжеВ Госдепе высмеяли новейшую ракету ПутинаПри этом в НАТО добавили, что "по-прежнему стремятся к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России делают это возможным".

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин поручил больше не инициировать переговоров по ДРСМД. По его словам, ответ на решение Вашингтона о выходе из Договора будет зеркальным.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР (научно-исследовательской работой) и НИОКР, и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - сказал Путин.

Накануне президент США Трамп заявил, что хочет заключить новый договор взамен ДРСМД. Он подчеркнул, что Вашингтон не будет соблюдать сделку, если другая сторона ее нарушает.

Читайте такжеДолетят до Урала: Лукашенко рассказал о планах НАТО разместить в Украине ракетыРанее США подтвердили российской стороне, что решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является окончательным.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет соблюдать положения ДРСМД в течение 60-ти дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. Он подчеркнул, что только Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения.

Напомним, 19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.