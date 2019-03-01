Лукашенко обречен "сидеть на шпагате" между Западом и Россией

Александр Лукашенко / president.gov.by

На протяжении последних двух десятилетий отношения между Россией и Беларусью постоянно менялись. Обе страны имеют советское наследие и прочные этнические связи, но это не помешало им играть в жесткие игры друг с другом. Между Москвой и Минском сложилась глубокая взаимозависимость, и основными предметами раздора обычно являются экономические и военные вопросы.

В прошлом году белорусско-российская напряженность по энергетическим вопросам приводила к воинственной риторике с обеих сторон. Сегодня проблема заключается в введении Россией нового налогового режима для нефти. Этот налоговый маневр обойдется белорусской экономике в миллиарды долларов, и президент Александр Лукашенко обеспокоен серьезными внутренними беспорядками, подрывающими его авторитарную власть.

Читайте также"Сладкая жизнь закончилась": Лукашенко должен сделать выбор между Западом и РоссиейУ Беларуси нет надежных партнеров на Западе, хотя она граничит с четырьмя странами, помимо России - Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. У Запада всегда были проблемы с режимом Лукашенко, демонстрирующим мало уважения к гражданским свободам и правам человека. Россия, со своей стороны, оказывает мощное давление на Беларусь и Лукашенко приходится проводить многовекторную внешнюю политику.

В годы, последовавшие за кризисом в Украине, белорусские власти всегда подчеркивали нейтралитет как основополагающий принцип внешней политики страны.

Нейтралитет не расширяет круг друзей Минска, но, поскольку главной целью является получение выгодных уступок со стороны как Москвы, так и Запада, этот подход является относительно успешным.

Тем не менее, Минск по-прежнему зависит от Москвы, получая кредиты и субсидии, включая скидки на нефть и газ. Белорусские власти разработали нефтяную бизнес-модель, которая позволяет стране импортировать дешевое сырье из России, перерабатывать его внутри страны и продавать в Европу по рыночной цене. Минск также является неотъемлемой частью интеграционных проектов России, в том числе Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза.

Читайте такжеЛукашенко анонсировал ответные меры на американские ракеты в УкраинеАгрессивная внешняя политика и экономический застой в России стали для белорусских властей достаточным стимулом для нормализации отношений с Западом. Прогресс медленный, но диалог есть. В результате Европейский союз ослабил большинство санкций, введенных против Беларуси в 2016 году. Соединенные Штаты предложили временную помощь, которая будет пересмотрена осенью 2019 года.

Кроме того, Вашингтон может помочь Беларуси снизить свою экономическую зависимость от России, предоставив заем от Международного валютного фонда. Как известно, МВФ приостановил переговоры с Минском летом 2018 года после того, как правительство Беларуси отказалось от рекомендаций относительно реформ, направленных на развитие частного сектора.

Беларусь также делает определенные шаги навстречу Западу. В октябре 2018 года Лукашенко встретился с помощником госсекретаря США Вессом Митчеллом, самым высокопоставленным американским дипломатом за последние 10 лет. В январе 2019 года Беларусь отменила ограничение на количество американских дипломатов, допущенных в страну, а министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что продолжаются переговоры о возвращении посла США, которого Беларусь выслала в 2008 году.

В Беларуси широко распространено мнение, что главной угрозой для страны является эскалация напряженности между Россией и Западом. В случае конфликта Беларусь, лежащая между востоком и западом, станет главной его жертвой.

Таким образом, политика самосохранения Лукашенко включает в себя критику как России, так и Запада: он время от времени посылает ободряющие сигналы той или иной стороне.

Читайте такжеВосстановление империи: журналист оценил угрозу поглощения Беларуси РоссиейБезусловно возросла готовность Беларуси действовать более независимо на международной арене. Однако возможности Лукашенко и инструменты внешней политики ограничены. С одной стороны, Минск держит связи с Западом открытыми, но игнорирует права человека внутри страны. С другой стороны, он утверждает, что Россия является братским государством для его страны, одновременно сопротивляясь попыткам Москвы усилить свое военное присутствие. В долгосрочной перспективе Минск обречен сидеть на шпагате между Западом и Москвой, если Россия не активизирует свою геополитическую игру в Восточной Европе.

Михал Романовский, сотрудник Немецкого Фонда Маршалла, для Yaleglobal