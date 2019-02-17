Беларусь может стать для России вторым Афганистаном

Путин и Лукашенко / Kremlin.ru

Своей агрессией против Украины и незаконной аннексией Крыма Владимир Путин сделал больше, чем кто-либо другой, для создания украинской нации. Теперь кремлевский лидер способствует консолидации белорусской нации - и это сделает его мечты о новом Советском Союзе невозможными.

В обоих случаях Путин оказался в ловушке собственной безопасности: он мог бы достичь своих целей, если бы использовал более компромиссную тактику.

Григорий Костусев, лидер Белорусского народного фронта, утверждает, что россияне не понимают белорусов или того, с чем они столкнутся, если попытаются аннексировать страну.

"Российские СМИ и политики говорят, что если белорус говорит по-белорусски, он уже белорусский националист. Но я спрашиваю: "Если русский говорит по-русски, он националист?".

Белорусы умные и видят, что происходит с другими регионами, которые Россия пытается контролировать: Крым, Абхазия и Южная Осетия не стали жить лучше

По словам Костусева, если Россия попытается оккупировать Беларусь, она найдет "не крымский сценарий, а афганский: белорусы с детства впитали в себя партизанский ум, и многие будут готовы идти в леса".

Читайте такжеПочему у Путина не получится поглотить БеларусьБелорусский комментатор Артем Шрайбман отметил, что Россия не рискует оккупировать Беларусь. "Только 20 процентов населения Беларуси хочет быть частью России. Но, возможно, в краткосрочной перспективе важнее следующее: Лукашенко "любит власть намного больше, чем деньги". Следовательно, Кремль не сможет его купить, как и другие.

А минский бизнесмен Павел Белоус предполагает, что россияне не осознают последствий своих действий. Россияне ошибочно думают, что белорусы хотят быть частью России, но белорусы умные и видят, что происходит с другими регионами, которые Россия пытается контролировать: Крым, Абхазия и Южная Осетия не стали жить лучше", когда они попали в орбиту Москвы. Белорусы знают это и не хотят испытывать то же самое на собственной шкуре.

Белоус не большой поклонник Лукашенко, но он подчеркивает, что благодаря российскому давлению белорусский лидер предпринимает шаги не только для консолидации белорусской нации, но даже в определенном отношении для ее демократизации путем освобождения заключенных и предоставления возможности оппозиционным деятелям победить на выборах в парламент.

В прошлом мир и многие белорусы рассматривали Беларусь как родину "последнего диктатора Европы", говорит он. Но теперь они могут видеть, что есть еще один диктатор, который представляет большую угрозу для них и для мира, чем Лукашенко.

Пол Гобл, специалист по этническим и религиозным вопросам в Евразии для EurasiaReview