Восстановление империи: журналист оценил угрозу поглощения Беларуси Россией

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Белорусская государственность может быть ликвидирована, однако на сегодня это не нужно России, заявил известный публицист и журналист Виталий Портников.

"Но я не исключаю, что такая идея существует в качестве части плана по восстановлению Российской империи на всей постсоветской территории", - заявил он во время чата в Главреде.

Журналист подчеркнул, что на сегодня в Беларуси отсутствует реальный потенциал, чтобы сопротивляться таким планам.

"Путин может оставаться у власти столько, сколько ему заблагорассудится. Для этого не нужно использовать Союзное государство России и Беларуси", - добавил Портников.

Напомним, ранее эксперт Фонда Майдан иностранных дел Александр Хара во время чата в Главреде объяснил, зачем РФ заглатывает Беларусь.