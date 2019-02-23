"Это плохо для Украины": эксперт объяснил, зачем Путин заглатывает Беларусь

Зачем Путин заглатывает Беларусь / GettyImages

Мы наблюдаем не присоединение Беларуси к России, а ее агрессивное поглощение, заявил во время чата на Главреде эксперт Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара.

"Кстати, это аргумент против тех, кто считает, что благосклонная пророссийская политика могла бы сохранить независимость Украины и Крым в ее составе", – добавил он.

По его словам, белорусское экономическое чудо происходит исключительно за счет российских энергетических ресурсов.

Читайте такжеЛукашенко анонсировал ответные меры на американские ракеты в Украине"Зачем Путину такое чудо, когда он может расширить свою империю еще одной "исконно русскою территорией"? Тем более что Лукашенко долго зачищал политическое и медийное поле от всех тех, на кого мог бы сейчас попробовать опереться, чтобы не быть проглоченным", – отметил эксперт.

При этом Хара подчеркнул, что полный контроль Москвы над Беларусью не только осложнит ситуацию безопасности для Украины, но и станет инструментом влияния на сопредельные страны ЕС и НАТО: "Оттуда он может угрожать европейцам, чтобы те отказались от поддержки Украины и начали строить "общую Европу" от Лиссабона до Владивостока".

Напомним, эксперт объяснил, зачем РФ стремится поглотить Беларусь. Россия в этом вопросе преследует две цели.

Ранее было названо главное условие объединения Беларуси и России. Насчет объединения Беларуси и РФ будут идти торги, сообщил журналист.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев недвусмысленно заявил о варианте присоединения Беларуси к РФ – в ходе "более тесной интеграции".

Читайте также"Первый шаг к вхождению Беларуси в состав РФ": совместное видео Путина и Лукашенко взволновало сетьКак сообщалось, следующей жертвой режима главы РФ Владимира Путина с наибольшей вероятностью станет Беларусь. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Напомним, астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко. После всего, что натворил Путин, возрождение в каком бы то ни было виде СНГ будет невозможным, считает астролог.