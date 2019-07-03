"Хотите в Россию? Я не хочу": Лукашенко публично разбуянился в адрес Москвы

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Reuters

Жители Беларуси обязаны брать в свои руки ответственность за безопасность страны и научиться защищать ее во всех видах − с оружием в руках.

С таким заявлением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на митинге в рамках празднования Дня независимости страны.

Белорусский лидер заявил о том, что "за мир нужно бороться в мирное время", ведь "в современной истории девальвируется сложившаяся система международных отношений".

"Если будем молчать по принципу "наша хата с краю" − завтра это все придет в наш дом! А оно уже недалеко", − заявил он.

Читайте также"Там уже обнаглели": Лукашенко пожаловался, что Россия выкручивает ему рукиЛукашенко полагает, что "суверенитет и независимость – это самые дорогие вещи, которые нуждаются в защите".

"Я думаю, по меньшей мере, на первых порах, для нашего поколения хватит. Ладно там дети – сами пусть разбираются потом. Будут защищать нас. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу. Тогда остается третий вариант: сами будем защищать себя ", − подытожил Лукашенко.

Напомним, ранее Александр Лукашенко публично разозлился на Россию, блокирующую ввоз белорусских продуктов. До этого, принимая участие в торжествах по случаю Дня Победы, он высказался о свержении власти в Беларуси.