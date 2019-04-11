"Ударить по нефтепроводам": Лукашенко разозлился на Россию, блокирующую ввоз белорусских продуктов

Александр Лукашенко / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко публично подверг критике запрет на импорт из своей страны некоторых видов продуктов в Россию.

Соответствующая видеозапись была опубликована в YouTube телеканала ОНТ. Лукашенко, в частности, объявил о том, что РФ вводит все больше и больше санкций против белорусской продукции, что, в свою очередь, приводит к закрытию предприятий в стране.

Президент Беларуси также упомянул ситуацию, случившуюся полтора года назад. Когда выяснилось, что нефтепроводы находятся в аварийном ситуации, чтобы не наносить ущерб России, Лукашенко поручил организовать их работу и в аварийном порядке.

"Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - подытожил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко уволил вице-премьера, министра и губернатора из-за грязных коров, а также рассказал о своем фаворите на выборах президента Украины.