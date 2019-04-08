Лукашенко рассказал о своем фаворите на выборах президента Украины

Александр Лукашенко / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что прогнозирует победу на президентских выборах 2019 действующему главу государства Петру Порошенко.

Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает белорусский правительственный портал БелТА. По словам Лукашенко, несмотря на то, что первый тур выборов с большим отрывом выиграл шоумен Владимир Зеленский, он все равно не возьмется стопроцентно утверждать – как именно закончится второй тур.

"Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", - заявил белорусский лидер.

При этом Лукашенко отказался анализировать обоих кандидатов, поскольку Порошенко он знает хорошо, а Зеленского "видел только на экране".

"Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг - это Михеил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии - Главред), Конституцию поменял, еще что-то - начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах [...] Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу [Саакашвили во время задержания правоохранителями в Киеве в декабре 2017-го отказывался спускаться с крыши дома - Главред] и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его", - подытожил он.

Напомним, ранее Лукашенко раскритиковал Порошенко из-за того, что он недостаточно активно пытается урегулировать военный конфликт на Донбассе. Позднее Лукашенко начал использовать совершенно иную риторику по поводу объединения Беларуси и России.