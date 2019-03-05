"Мы готовы": Лукашенко по-новому заговорил об объединении Беларуси и России

Объединение России и Беларуси – Лукашенко заявил, что "готов" / Reuters

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности изменить подходы к интеграции с Россией – в ответ на уже проявленную инициативу российской стороны.

"Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще", — цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

Как отметил Лукашенко, основным принципом данного проекта должны стать "равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных других принципах союз невозможен".

Ранее Лукашенко заявлял, что ни при каких обстоятельствах не пойдет на объединение с другим государством. Глава Беларуси утверждал, что не желает, чтобы его граждане были батраками другой страны.

1 марта стало известно, что Лукашенко согласился на ввод единой валюты с Россией. Интеграция России и Беларуси, и так тесная донельзя, должна стать еще теснее.

Напомним, эксперт объяснил, зачем РФ стремится поглотить Беларусь. Россия в этом вопросе преследует две цели.

Ранее было названо главное условие объединения Беларуси и России. Насчет объединения Беларуси и РФ будут идти торги, сообщил журналист.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев недвусмысленно заявил о варианте присоединения Беларуси к РФ – в ходе "более тесной интеграции".

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Напомним, астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко. После всего, что натворил Путин, возрождение в каком бы то ни было виде СНГ будет невозможным, считает астролог.