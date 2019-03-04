Лукашенко вспомнил, как упрекнул украинцев за сдачу Крыма России

Президент Беларуси полагает, что за свою землю нужно умирать.
Президент Беларуси Александр Лукашенко вспомнил, как упрекнул украинцев за сдачу Крыма Российской Федерации.
За свою территорию нужно было воевать, рассказал белорусский лидер во время пресс-конференции в Минске.
По словам Лукашенко, он был на инаугурации президент Петра Порошенко в 2014 году и тогда дал журналистам "неожиданный ответ" насчет того, кому принадлежит Крым.
"Когда я был на инаугурации Порошенко... жарища была за 30 градусов и перед Радой окружили западные и украинские журналисты, наверное там сотня человек,… и начали меня пытать,… Крым это чей — российский или украинский", — сказал глава страны.
По словам лидера Беларуси, он "не готовился к этому вопросу и не хотел дискутировать на эту тему". "… Я им задал вопрос…: "Скажите, сколько погибло украинцев, защищавших Крым при нападении, как они это обозначили, — Россия напала, захватила. Вот во время захвата Россией Крыма сколько погибло украинцев, защищая свою территорию?" — спросил президент.
Глава белорусского государства утверждает, что сначала журналисты молчали, а потом ответили: "Ни одного". "А сколько прозвучало выстрелов? — Ни одного. Ну, значит вы молча согласились, что Крым не ваш, как минимум… Для них это был абсолютно неожиданный ответ, заключающийся в том, что если это ваше — умирайте, воюйте за этот клочок земли", — заявил Лукашенко.
Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.