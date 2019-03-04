Лукашенко вспомнил, как упрекнул украинцев за сдачу Крыма России

Александр Лукашенко упрекал украинцев за сдачу Крыма / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко вспомнил, как упрекнул украинцев за сдачу Крыма Российской Федерации.

За свою территорию нужно было воевать, рассказал белорусский лидер во время пресс-конференции в Минске.

По словам Лукашенко, он был на инаугурации президент Петра Порошенко в 2014 году и тогда дал журналистам "неожиданный ответ" насчет того, кому принадлежит Крым.

"Когда я был на инаугурации Порошенко... жарища была за 30 градусов и перед Радой окружили западные и украинские журналисты, наверное там сотня человек,… и начали меня пытать,… Крым это чей — российский или украинский", — сказал глава страны.

По словам лидера Беларуси, он "не готовился к этому вопросу и не хотел дискутировать на эту тему". "… Я им задал вопрос…: "Скажите, сколько погибло украинцев, защищавших Крым при нападении, как они это обозначили, — Россия напала, захватила. Вот во время захвата Россией Крыма сколько погибло украинцев, защищая свою территорию?" — спросил президент.

Глава белорусского государства утверждает, что сначала журналисты молчали, а потом ответили: "Ни одного". "А сколько прозвучало выстрелов? — Ни одного. Ну, значит вы молча согласились, что Крым не ваш, как минимум… Для них это был абсолютно неожиданный ответ, заключающийся в том, что если это ваше — умирайте, воюйте за этот клочок земли", — заявил Лукашенко.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.