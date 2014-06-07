Инаугурация Порошенко: Тимошенко, три президента Украины и первая леди: опубликованы новые фото

Сегодня, 7 июня, в зале Верховной Рады состоялась инаугурации пятого Президента Украины Петра Порошенко.

На торжественном заседании присутствовали три бывших президента страны: Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Также на торжества была приглашена и экс-премьер Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" выбрала себе место не возле политиков, а рядом с главой УПЦ КП с патриархом Филаретом.

На инаугурации нового главы государства была также жена Порошенко и его сын.

Инаугурационный гардероб первой леди Украины Марины Порошенко разработан известными украинскими дизайнерами Викторией Гресь и Лилией Пустовит, пишет УНИАН.

Как говорится в сообщении, гардероб Марины Порошенко в день инаугурации президента Украины Петра Порошенко состоит из двух ансамблей: дневного и вечернего. В дневном Марина Порошенко присутствовала в Верховной Раде и на торжественном молебне в Софийском соборе. В вечернем ансамбле она вместе с мужем будет принимать гостей на официальном приеме в Художественном арсенале.

"Гардероб Марины Порошенко ко дню инаугурации создан украинскими дизайнерами и призван языком костюма выразить ее гражданскую позицию как женщины и как жены президента Украины. В одежде, созданной для торжественного дня инаугурации, гармонично сочетаются давние украинские традиции, символика новорожденной украинской нации и элегантность", - говорится в сообщении.

После торжеств вице-президент США Джо Байден и младший сын президента Украины пожали друг другу руки, сообщает пресс-служба Порошенко.

После того, как Порошенко покинул заседание Рады, нардепы бросились рассматривать и фотографировать Пересопницкое евангелие.