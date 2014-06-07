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Президент Петр Порошенко на инаугурации в ВР. УНИАН
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вице-президент США Джо Байден и младший сын президента УНИАН
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Инаугурация Порошенко: Тимошенко, три президента Украины и первая леди: опубликованы новые фото УНИАН
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Инаугурация Порошенко: Тимошенко, три президента Украины и первая леди: опубликованы новые фото УНИАН
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Тимошенко рядом с Филаретом УНИАН
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Инаугурация Порошенко: Тимошенко, три президента Украины и первая леди: опубликованы новые фото УНИАН
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Инаугурация Порошенко: Тимошенко, три президента Украины и первая леди: опубликованы новые фото УНИАН
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Инаугурация Порошенко: Тимошенко, три президента Украины и первая леди: опубликованы новые фото УНИАН
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Президенты Кучма и Кравчук на инаугурации УНИАН
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Три президента Украины УНИАН
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Инаугурация Порошенко: Тимошенко, три президента Украины и первая леди: опубликованы новые фото УНИАН
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Инаугурация Порошенко: Тимошенко, три президента Украины и первая леди: опубликованы новые фото УНИАН
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Инаугурация Порошенко: Тимошенко, три президента Украины и первая леди: опубликованы новые фото УНИАН
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Инаугурация Порошенко: Тимошенко, три президента Украины и первая леди: опубликованы новые фото УНИАН
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Поздравление Яценюка УНИАН
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Инаугурация Порошенко: Тимошенко, три президента Украины и первая леди: опубликованы новые фото УНИАН
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Инаугурация Порошенко: Тимошенко, три президента Украины и первая леди: опубликованы новые фото УНИАН
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Инаугурация Порошенко: Тимошенко, три президента Украины и первая леди: опубликованы новые фото УНИАН
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Марина и Михаил Порошенко УНИАН
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Первая леди Украины Марина Порошенко с сыном Михаилом УНИАН
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Инаугурация Порошенко: Тимошенко, три президента Украины и первая леди: опубликованы новые фото УНИАН
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Инаугурация Порошенко: Тимошенко, три президента Украины и первая леди: опубликованы новые фото УНИАН
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Инаугурация Порошенко: Тимошенко, три президента Украины и первая леди: опубликованы новые фото УНИАН
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Порошенко на Софийской площади УНИАН
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Порошенко поклонился армиии segodnya.ua
Сегодня, 7 июня, в зале Верховной Рады состоялась инаугурации пятого Президента Украины Петра Порошенко.
На торжественном заседании присутствовали три бывших президента страны: Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.
Также на торжества была приглашена и экс-премьер Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" выбрала себе место не возле политиков, а рядом с главой УПЦ КП с патриархом Филаретом.
На инаугурации нового главы государства была также жена Порошенко и его сын.
Инаугурационный гардероб первой леди Украины Марины Порошенко разработан известными украинскими дизайнерами Викторией Гресь и Лилией Пустовит, пишет УНИАН.
Как говорится в сообщении, гардероб Марины Порошенко в день инаугурации президента Украины Петра Порошенко состоит из двух ансамблей: дневного и вечернего. В дневном Марина Порошенко присутствовала в Верховной Раде и на торжественном молебне в Софийском соборе. В вечернем ансамбле она вместе с мужем будет принимать гостей на официальном приеме в Художественном арсенале.
"Гардероб Марины Порошенко ко дню инаугурации создан украинскими дизайнерами и призван языком костюма выразить ее гражданскую позицию как женщины и как жены президента Украины. В одежде, созданной для торжественного дня инаугурации, гармонично сочетаются давние украинские традиции, символика новорожденной украинской нации и элегантность", - говорится в сообщении.
После торжеств вице-президент США Джо Байден и младший сын президента Украины пожали друг другу руки, сообщает пресс-служба Порошенко.
После того, как Порошенко покинул заседание Рады, нардепы бросились рассматривать и фотографировать Пересопницкое евангелие.