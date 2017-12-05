Саакашвили на крыше вдохновил людей на создание сотен коубов

За сегодняшней попыткой задержания бывшего президента Грузии и экс-одесского губернатора Михеила Саакашвили следили, по всей вероятности, большинство интернет-пользователей Украины.

Самый сильный интересс у них вызвал эпизод, когда политик забрался на крышу дома №7 по улице Костельная в Киеве, а затем начал угрожать прыжком вниз.

Некоторые интернет-пользователи отреагировали на инцидент и последующую эвакуацию Саакашвили короткими юмористическими видеороликами, сделанными на сайте Coub.

В них политика уводили силовики и пожарные с крыши под песню "Там выского" рок-группы "Ария" и под народную песню "Дубинушка", которую грузчики-бурлаки обычно использовали для перетягивания барж вручную. Кроме того, сразу несколько коубов сделали на видеоряд с Саакашвили и песней Юрия Антонова "Под крышей дома твоего". Однако особую популярность получил ролик, в котором экс-президент Грузии предстал в образе героя легендарной советской комедии "Афоня".

Напомним, ранее была опубликована запись разговора Саакашвили со сбежавшим в РФ коммерсантом Сергеем Курченко.