Лукашенко "нашелся" и высказался о свержении власти в Беларуси

Александр Лукашенко участвовал в торжествах по случаю Дня Победы / president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжествах по случаю Дня Победы, а также сказал, что в стране невозможно свергнуть власть.

Властям белорусского государства уже не страшно свержение, "но об этом надо думать всегда", рассказал президент журналистам, пишет ТАСС.

По словам Лукашенко, в Беларуси есть только одна опасность — негативные события в экономике.

"Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как это вчера началось и продолжается в Сирии, в Ливии и других государствах. Мы это прошли, но благодаря нашему единству мы спасли свою страну…", — заявил он.Читайте такжеПрисоединить Беларусь уже завтра Путину мешает только Украина

Ранее появилась информация, что Александр Лукашенко "исчез" и мог не появляться на публике из-за проблем со здоровьем.

Напомним, до этого стало известно, что в Беларуси задержали заместителя госсекретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина, потом Лукашенко уволил его с поста. СМИ писали, что Втюрина обвинили в попытке организации государственного переворота.