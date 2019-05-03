В Беларуси бывшего топ-силовика обвинили в попытке организовать госпереворот — СМИ

Андрей Втюрин / mil.by

В Беларуси задержанного бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина обвинили в попытке организации государственного переворота.

Белорусский президент Александр Лукашенко распорядился арестовывать всех, чье имя будет упомянуто в ходе допросов, сообщает со ссылкой на источник один из самых популярных Telegram-каналов — Незыгарь (его подозревают в связях с Кремлем).

По данным собеседника, лидер страны дал распоряжение проводить аресты "для полной зачистки московской партии в руководстве и силовых структурах Беларуси".

"Источник в силовых структурах в Минске сообщил, что… Втюрина обвиняют в попытке организации государственного переворота", — отмечается в материале.

Собеседники издания Наша Ніва сообщали, что Втюрина задержали сотрудники Комитета государственной безопасности в 20-х числах апреля за взятки. Позже Лукашенко уволил задержанного с поста замгоссекретаря Совета безопасности за поступки, "дискредитирующие звание военнослужащего".