Путин решил отозвать посла России в Беларуси: что случилось

Михаил Бабич лишится должности посла РФ в Беларуси – источник / kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин пообещал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко отозвать из Минска посла России в Беларуси Михаила Бабича, назначенного на этот пост в августе 2018 года.

Об этом сообщают сразу два авторитетных российских издания – Коммерсант и Интерфакс – со ссылкой на свои источники. По их данным, Путин подпишет соответствующий указ в ближайшее время.

По данным источников, об отставке Бабича неоднократно просил Путина сам Лукашенко. В последний раз, это было в Пекине, глава Беларуси даже пообещал российскому лидеру, что готов начать давно обсуждаемую интеграцию – при условии отзыва Бабича.

Читайте такжеПутин хочет "съесть" всю Беларусь — социолог"Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку", – заявил источник Ъ.

В 2016 году Бабича планировали назначить послом РФ в Украине, но Киев принять его отказался. Напомним, 28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России в Украине. Временным поверенным в делах России в Украине назначен Сергей Торопов.

29 июля того же года Россия запросила агреман — согласие украинской стороны на назначение полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом РФ в Украине.

3 августа 2016-го в МИД Украины заявили, что вопрос назначения нового посла России в Украине снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.

Как сообщалось, 13 июня 2018 года Кремль обнародовал серию указов российского лидера Владимира Путина о кадровых перестановках в администрации президента РФ.

Этих решений политическая элита ожидала еще с 7 мая – дня инаугурации Путина.

Примечательно, что Владислава Суркова оставили помощником президента, хотя ранее и шли разговоры, что его сменят на Михаила Бабича. Напомним, в Кремле Сурков отвечает за сотрудничество с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а также "кураторство Украины".