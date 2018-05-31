"На Бабченко Кремль ответит Бабичем": в РФ готовятся назначить нового "куратора Украины"

В ближайшее время ожидается отставка Владислава Суркова, который в Кремле отвечает за сотрудничество с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а также "кураторство Украины".

Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал "Подводная лодка". По их данным, на смену Суркову придет Михаил Бабич, который пока что занимает должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе.

Telegram-канал напомнил, что однажды Бабича уже пытались завести на украинскую проблематику: в 2016 году Россия предложила назначить Михаила Бабича послом в Украине, но Киев отказался выдавать агреман.

"Бабич более жесткий и менее гибкий управленец. И переговорщик он никакой, его доктрина – жестко ломать и подавлять. Если его назначение состоится, это приведет к обострению ситуации на Донбассе и станет свидетельством смены стратегии Кремля по восточной Украине", – отмечает "Подводная лодка".

Кроме того, ожидается, что в отставку уйдут советник по экономическим вопросам Сергей Глазьев и помощник по международному сотрудничеству Юрий Ушаков.

Напомним, 28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России в Украине. Временным поверенным в делах России в Украине назначен Сергей Торопов.

29 июля того же года Россия запросила агреман — согласие украинской стороны на назначение полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом РФ в Украине.

3 августа 2016-го в МИД Украины заявили, что вопрос назначения нового посла России в Украине снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.