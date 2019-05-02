Как Лукашенко в бешенстве сорвал план Путина

Путин и Лукашенко / Reuters

Из Беларуси изгнан ГБешный посол Бабич, по сведениям оппозиции пытавшийся организовать аншлюс этой страны с Россией. Арестован заместитель госсекретаря республики, бывший начальник охраны Лукашенко, по информации из тех же источников готовивший покушение на своего шефа. Задержан также глава Белтелекома. Официально за коррупцию, но называется и другая причина. По слухам он отдал под контроль России все каналы связи и контроль за трафиком.

Почти одновременно Между Лукашенко и Путиным на саммите в Китае произошел громкий скандал. Как пишут независимые белорусские сайты, Лукашенко якобы вышел из себя, распсиховался, швырнул стул и вместе с сыном Николаем покинул конгресс-центр, где встречался с Путиным, а затем досрочно вылетел из Китая в Минск.

У меня есть все основания отнестись к этим сообщениям СМИ серьезно. Очень похоже, что Лукашенко понял: запахло жаренным и судорожно пытается сорвать ползучую аннексию.

Читайте такжеРоссия может устроить "заварушку" в Беларуси

Еще прошлым летом я общался с рядом информированных белорусов, включая одного довольно высокопоставленного беглого силовика и на основе разговора с ними сделал вывод, что попытка аншлюса Беларуси в ближайшее время практически неизбежна. Причем реализовывать ее будут через ряд давно завербованных Кремлем белорусских руководителей и шантаж самого Лукашенко.

Последние события четко вписываются в этот сценарий. Только Лука, конечно, не так прост, как хотелось бы Путину. Он намертво вцепился во власть и никому ее отдавать не собирается, несмотря на все козни и давление.