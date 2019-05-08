"Проблемы со здоровьем": СМИ сообщили об "исчезновении" Лукашенко

Александр Лукашенко "исчез", сообщили журналисты / president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко "исчез", он может не появлять на публике из-за проблем со здоровьем.

Белорусского лидера с 3 мая не видели на публике, сообщает Telegram-канал Расстрига.

По его данным, "исчезновение" главы Беларуси связывают с медицинскими процедурами.

"…Лукашенко с 3 мая ни разу не появился на публике. Это связывают с нездоровьем и с медицинскими процедурами", — отмечается в сообщении.

Напомним, 3 мая в Национальном аэропорту Минск Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия второй взлетно-посадочной полосы.

Ранее стало известно, что в Беларуси задержали заместителя госсекретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина, потом Александр Лукашенко уволил его с поста. СМИ писали, что Втюрина обвинили в попытке организации государственного переворота.