Уместно ли считать 9 мая днем Победы

Когда Украине нужно отмечать день Победы / zaxid.net

9 мая 1945 года – день, возведенный в ранг величайшего праздника всех времён и народов, установленный указом президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года в честь победы Советского Союза над нацистской Германией и её сателлитами в Великой Отечественной войне.

Казалось бы, всё правильно – советский народ ценой невероятных усилий и жертв победил супостата и получил законное право отмечать это событие. Поэтому в этот день во многих городах России проводятся военные парады и праздничные салюты. Но, оказывается, не всё так однозначно, если отвлечься от праздничной эйфории и подвергнуть анализу всё, что происходило в тот период. Я неоднократно обращался к теме Второй мировой и Великой Отечественной войны, поэтому, чтобы снова не изобретать велосипед, позволю себе просто воспроизвести выдержки из предыдущих публикаций:

Читайте также9 мая - День не нашей победы, или Почему Украине нечего праздновать"Самое ужасное и отвратительное из всего того, что придумало человечество – это убийство себе подобных. И не имеет значения под каким предлогом – уголовщина это, узаконенная казнь или война. Апофеоз явления, учитывая массовый характер и катастрофические последствия для народонаселения целых континентов – мировые войны с многомиллионными жертвами и разрушенной инфраструктурой стран-участниц. А последующие исторические исследования, порой лживые и противоречивые, сводятся, как правило, к объяснению и оправданию обстоятельств и причин возникновения того или иного конфликта. Причём нравственно-этические аспекты обычно не рассматриваются, поскольку, априори, подразумевается – какая может быть мораль в случае массового уничтожения людей.

"Отец всех народов" Иосиф Сталин, фанатично преданный идее осуществления мировой революции, посредством мировой войны, сделал всё возможное ради реализации этого дьявольского плана. Для чего, сначала поработив свой народ, запустил маховик индустриализации в конце 20-х годов, плодом которой стал колоссальный по своим масштабам и производительности военно-промышленный комплекс, выпускавший военную продукцию в немыслимых масштабах.

Учитывая, что вступление СССР в мировую войну у Сталина не вызывало сомнений, интересно было бы узнать, каким образом он планировал сроки её осуществления, да ещё при соблюдении условия – не прослыть агрессором? Тут Сталину со товарищи необходимо было разыграть сложную шахматную партию:

Читайте такжеДень Победы в России ждет судьба КВНВо-первых. Запустить на орбиту Гитлера, которого большевики назвали "Ледоколом революции", принимая во внимание его идеологический фанатизм, агрессивность и упорство в достижении целей.

Во-вторых. Помочь ему в создании своего ВПК и армии, способной успешно противостоять армиям других европейских государств.

И в-третьих. Столкнуть лбами Гитлера и лидеров тех самых государств в наиболее подходящий момент, полагая, что Гитлер обязательно сыграет роль спускового крючка в развязывании большой войны.

Партия была блестяще разыграна Сталиным, проблемы возникли несколько позже.

Подтолкнув Гитлера с помощью Пакта Молотова-Риббентропа к нападению на Польшу 1 сентября 1939 года, Сталин через шестнадцать дней сам вторгся на её территорию, оттяпав свою долю, мотивируя агрессию желанием обеспечить безопасность проживающих там украинцев и белорусов. Причём, что интересно, действуя на параллельных курсах, Германия и СССР захватили бОльшую часть Европы ещё до 22 июня 1941 года. И всё время, вплоть до самого конца Второй мировой, Гитлер числился агрессором, а его коллега и подельник Сталин – жертвой "вероломного нападения", а затем – "освободителем Европы".

Угодив в паутину сталинских политических хитросплетений, Гитлер быстро понял, что ему не избежать войны на два фронта, где с одной стороны была неприступная Великобритания с Соединёнными Штатами за спиной, а с другой нависал Советский Союз с его гигантской военной машиной и неисчерпаемыми ресурсами. Оставалось уповать только на госпожу Удачу и она ему некоторое время сопутствовала. Но, в конце концов, Германия под натиском стран антигитлеровской коалиции потерпела крах даже несмотря на то, что 22 июня 1941 года Гитлер упредил Сталина и напал на него первым, практически сокрушив "непобедимую" Красную Армию за несколько первых месяцев войны. На аргументы генералов из ближайшего окружения, предупреждавших Гитлера о нецелесообразности войны с Советским Союзом до окончания кампании в Западной Европе, Гитлер ответил, что он вынужден это сделать, поскольку считает недопустимым отдавать инициативу вероломному Сталину, накопившему на своих западных границах колоссальный наступательный потенциал.

Для многих до сих пор остаётся загадкой, почему СССР вчистую проиграл начальный период войны (по свидетельству военного историка Марка Солонина в 1941 году первый стратегический эшелон Красной Армии, сосредоточенный на западных рубежах, был полностью разгромлен, а безвозвратные людские потери составили 8,5 млн. человек, из которых почти половина оказалась в немецком плену). Перелом был достигнут только через два года за счёт колоссального напряжения сил, привлечения всех ресурсов и помощи других государств, в первую очередь США.

Советская историография объясняет неудачи начального периода войны значительным превосходством немецкой военной машины и вероломством Гитлера, навалившимся всей своей мощью неожиданно, без объявления войны, что и вызвало такие катастрофические последствия. А Сталин, после того, как с Германией был подписан мирный договор, безоговорочно доверял Гитлеру, за что и поплатился. Объяснение насквозь лживое. На самом деле Красная Армия к 22 июня 1941 года по основным видам вооружений значительно превосходила Вермахт. Поэтому Сталин был уверен, что Гитлер не посмеет напасть на такого монстра, ведь по военной науке нападающая сторона для достижения успеха должна иметь, как минимум, трёхкратное превосходство. Тем не менее – случилось то, что случилось. А объяснение простое – сосредоточенные на западных рубежах войска были ориентированы исключительно на ведение наступательных действий и совершенно не готовились к обороне.

Главный итог каждой войны – это не победа или поражение какой-либо из противоборствующих сторон, а понесенные потери. Победа СССР над гитлеровской Германией – ярчайший пример того, что называется "пирровой победой". Это когда у победителя народу поубавилось во много раз больше, чем у побеждённого. Людские потери Советского Союза во Второй мировой войне выходят за рамки здравого смысла, если такой термин вообще применим к войне.

Читайте такжеКраеугольные камни ПобедыПо данным, приведенным в книге военного историка Бориса Соколова "Боевые потери Красной Армии и Вермахта в 1939 -45 гг." безвозвратные потери Советского Союза составили:

26,9 млн. у военных;

15,8 млн. у гражданского населения.

Соколов при написании книги воспользовался данными ЦСУ, в соответствии с которыми численность населения СССР в конце 1945 года составила 166,6 млн. человек, в то время, как предвоенная численность с учётом родившихся во время войны девятью миллионами, составляла 209,3 млн. Как говорится, почувствуйте разницу.

Более 46 млн. фронтовиков вернулись с войны калеками, как оказалось, никому ненужными, ставшими обузой, в первую очередь для государства, которое они так самоотверженно защищали на полях сражений. Летом 1949 года Москва стала готовиться к празднованию 70-летнего юбилея обожаемого вождя товарища Сталина. Столица ждала гостей, чистилась, мылась. А тут эти фронтовые колясочники, костыльники, ползуны – до того "обнаглели", что устроили демонстрацию прямо под стенами Кремля. Страшно не понравилось это Сталину. И он изрёк: "Очистить Москву от мусора!" И тут же начались массовые облавы на "портящих вид" инвалидов. Охотясь как на бездомных собак, правоохранительные органы, конвойные войска и разного рода активисты в считанные дни выловили и вывезли из Москвы выброшенных на свалку истории искалеченных защитников этой самой Москвы. Подобные акции прокатились по всей стране. И униженные солдаты победоносной армии стали умирать. То была скоротечная гибель. Не от ран – от обиды, закипавшей в сердцах, с вопросом, рвущимся сквозь стиснутые зубы: "За что, товарищ Сталин?"

В связи с этим хотелось бы предостеречь, что помпезное отмечание Дня Победы является действом в высшей степени циничным и лицемерным. Ведь, поднимающие рюмки и бокалы в этот день "за Победу", вряд ли вспомнят о том, чего стоила эта, так называемая, Победа. Гораздо уместнее было бы назвать 9 мая днём "Скорби и примирения" и отмечать соответственно, как это происходит 8 мая в других странах".