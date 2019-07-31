Лукашенко и Зеленский по телефону обсудили ситуацию на Донбассе

Лукашенко и Зеленский встретятся на Форуме регионов Беларуси и Украины / Reuters

31 июля состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой Беларуси Александром Лукашенко.

Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе, передает пресс-служба главы белорусского государства.

В октябре 2019 года состоится первая встреча Зеленского и Лукашенко в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в Житомире. Президент Беларуси отметил, что видит высокую эффективность и пользу этого мероприятия для экономик обеих стран.

Кроме того, главы государств обсудили ситуацию на Донбассе – Зеленский поблагодарил Лукашенко за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования конфликта.

Белорусский лидер в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну - приверженицу мирных инициатив и процессов.

Отдельным комплексом во время разговора были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства. Здесь президенты особое внимание уделили ходу уборочной кампании в обеих странах. Еще одной отдельной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.

Ранее Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Беларуси и ЕС.