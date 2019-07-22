Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Беларуси и ЕС

Лукашенко призвал ЕС помочь Украине / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину общей бедой, и заявил, что страна нуждается в поддержке ЕС.

"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда – Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил", – сказал Лукашенко во время рабочей встречи с главой представительства ЕС в республике Андреа Викторин, передает портал Sputnik.

Белорусский президент добавил, что рассчитывает на ЕС – ведь они должны помочь стабилизировать ситуацию вокруг украинского кризиса.

По словам Лукашенко, после того как на Украине состоялись президентские и парламентские выборы, вопрос, связанный с властью в стране, там разрешился.

Президент Беларуси напомнил, что ранее Евросоюз подал множество обнадеживающих для Украины и ее народа сигналов.

"Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине", – обратился он к Андреа Викторин, добавив, что "Украина нуждается в поддержке".

Лукашенко также считает ЕС ответственым за украинские события, так как предлагал Киеву альтернативу в виде сближения с Европой. После чего Украина посчитала эту ориентацию приоритетом перед Беларусью, Россией и ЕАЭС.

"Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу", – подытожил глава государства.

Недавно Зеленский пригласил Лукашенко на форум регионов Украины и Беларуси, который пройдет в Житомире в 2019 году.

Ранее в Беларуси рассказали о подготовке встречи Лукашенко с Зеленским.