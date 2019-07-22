Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Беларуси и ЕС

Глава Беларуси считает, что украинский народ не заслужил тех событий, что происходят в стране.
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину общей бедой, и заявил, что страна нуждается в поддержке ЕС.
"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда – Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил", – сказал Лукашенко во время рабочей встречи с главой представительства ЕС в республике Андреа Викторин, передает портал Sputnik.
Белорусский президент добавил, что рассчитывает на ЕС – ведь они должны помочь стабилизировать ситуацию вокруг украинского кризиса.
По словам Лукашенко, после того как на Украине состоялись президентские и парламентские выборы, вопрос, связанный с властью в стране, там разрешился.
Президент Беларуси напомнил, что ранее Евросоюз подал множество обнадеживающих для Украины и ее народа сигналов.
"Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине", – обратился он к Андреа Викторин, добавив, что "Украина нуждается в поддержке".
Лукашенко также считает ЕС ответственым за украинские события, так как предлагал Киеву альтернативу в виде сближения с Европой. После чего Украина посчитала эту ориентацию приоритетом перед Беларусью, Россией и ЕАЭС.
"Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу", – подытожил глава государства.
Недавно Зеленский пригласил Лукашенко на форум регионов Украины и Беларуси, который пройдет в Житомире в 2019 году.
Ранее в Беларуси рассказали о подготовке встречи Лукашенко с Зеленским.