Зеленский в Борисполе: почему Лукашенко-стайл президента понравится народу

Владимир Зеленский / Слуга Народа

Публичные порки чиновников, безусловно, самый простой и самый эффективный технологичный прием для быстрого наращивания рейтинга в сословно-феодальной стране. Забитый и бесправный народ любит, когда строгий и мудрый Царь приезжает в глубинку и "наводит справедливость". Поэтому с точки зрения предстоящих выборов Зеленский поступает очень грамотно. Еще 3-4 подобных перфоманса в стиле Слуга народа, сезон №7 и падающий было рейтинг СГ будет снова доведен до 50% аккурат к 21 июля.

Читайте также"Разбойник, выйди отсюда": Зеленский на Киевщине выгнал с совещания секретаря горсовета

Если почитать комментарии к видео, то легко видеть, что со времен некрасовского "Вот приедет барин..." ничего в феодальной Украине, по существу, не изменилось. Народ визжит от счастья, утирается слезами счастья и молиться за Царя, что бы сил у него хватило всю скверну-то выкорчевать по всей Украине-матери. Полная копия путинско-лукашенковской системы: добрый царь - воровитые бояре и полная антитеза европейскому принципу субсидиарности.

Общий посыл всех комментариев сводится к просьбе чтобы Президент приехал в каждое село, район, город и навел там справедливость. Бо сильно воруют, аспиды! Совсем страх потеряли. Ну, ничего, вот приедет наш, народный Царь, уж он всем покажет кузькину мать. В общем, даешь самодержавие, народность и православие. Триада Порошенко - армия, вера, мова - была не плоха для народа сама по себе. Просто Порошенко начал ее имплементировать, когда все уже поняли, что Царь не за народ стоит, а за бояр. Потому и прокатили его.

Читайте такжеЗеленскому нужно срочно перестать копировать Порошенко

Справка: В Украине 490 районов и 176 городов. Итого: 666, не считая сел. В году 250 рабочих дней. Итого за 2,5 года можно объехать все города и районы, застращать местных чиновников, принять челобитные и дать задание где, какие ликарни построить и дороги, и мосты построить. Правда, на проверку времени уже не останется, первый срок подойдет уже к концу. Придется идти на второй, чтобы проверить все ли выполнили бояре, как Царь велел.

КПД подобных мероприятий, как провел сегодня Зеленский в Борисполе, равно нулю. Точнее ниже нуля. Обычная безрезультатная, бессмысленная совковая нарада. Денег у Борисполя от этого больше не появиться и ничего не поменяется. А если деньги и появится за счет субсидий из центрального бюджета, то значит у кого-то денег не будет. Это тришкин кафтан. Точнее, социалистический тришкин кафтан, который весь состоит из одних дырок. Достаточно посмотреть на наши "дороги".

Деньги у районов и городов появятся только тогда, когда в стране начнет появляться реальное местное самоуправление и у граждан появиться ответственность за зарабатывание денег, а не попрошайничество денег у Киева. А для этого надо не чиновников пороть, а вносить законопроекты, направленные на внедрение реального самоуправление. А это сложно. Тут нужны интеллект, воля, упорство, команда, мотивация. Значительно проще приехать в район, публично на камеру выпороть чиновников, пригрозить что через год приедешь с проверкой и забыть обо всем.