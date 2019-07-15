В Беларуси рассказали о подготовке встречи Лукашенко с Зеленским

Второй Форум регионов Украины и Беларуси пройдет в Житомире.
Белорусский президент Александром Лукашенко принял предложение президента Украины Владимира Зеленского об участии в Форуме регионов Украины и Беларуси.
По словам посла Беларуси в Украине Игоря Сокола, Лукашенко положительно ответил на соответствующее приглашение Зеленского.
"Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", — цитирует Сокола агентство БелТА.
Недавно Зеленский пригласил Лукашенко на форум регионов в Житомире.
Второй Форум регионов Украины и Беларуси пройдет в Житомире в 2019 году.
Напомним, ранее Лукашенко прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Минске.