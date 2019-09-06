"Можем провести вместе": Лукашенко сделал Украине неожиданное предложение

Александр Лукашенко / фото: uvaga.by

Беларусь может провести Олимпийские игры совместно с Украиной, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести", - сказал Лукашенко в пятницу в Бресте.

Он подчеркнул, что в Беларуси готовы объекты под Олимпийские игры, а еще ряд стадионов достроят в скором времени.

"В России вся инфраструктура создана под футбол, можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю (олимпиаду) провести - в Беларуси, с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", - цитирует Лукашенко БелТА.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о том, что Минск наглухо закрыл границу с Украиной.