Боится терроризма: Лукашенко объяснил, почему Минск наглухо закрыл границу с Украиной

Лукашенко выступил на на международной антитеррористической конференции/ Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего из этой страны потока оружия. Об этом он сказал, выступая во вторник, 3 сентября, в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.

"Мы вынуждены были со своими братьями, близким людьми (с Украиной, - ред.) полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один", - цитирует Лукашенко Интерфакс-Украина.

Читайте такжеЛукашенко не будет ездить на работу на велосипеде из-за ЗеленскогоПо его словам, белорусская сторона была вынуждена радикально усилить пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия из этой страны: "Хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно ... националистически настроенных - жди терроризма".

Президент Беларуси считает, что усиление контроля на границе с Украиной это "самое страшное... и сейчас продолжается".

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский запросил поддержки у официального Минска.