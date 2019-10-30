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Обмен пленными: Украина и Россия готовятся к новому этапу

30 октября 2019, 11:57

Точной даты обмена нет, но, как отметили в МИД РФ, "работа идет".

Обмен пленными
Украина и РФ готовят новый этап обмена пленными / president.gov.ua

Россия и Украина обсуждают возможность нового этапа обмена пленными.

По словам замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрея Руденко, работа идет, однако согласованной даты пока нет.

"Непублично, но работа идет. Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты", - отметил Руденко.

Он добавил, что сейчас в приоритете стоит, в первую очередь, проведение саммита "нормандской четверки".

Кроме того, по словам Руденко, контактная группа также обсуждает обмен пленными в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

"То, что произошло у нас с Украиной, касалось, как вы знаете, украинских граждан на территории России и российских на территории Украины. То, что обсуждается в контактной группе, и что возможно получит развитие, это обмен между Украиной и самопровозглашенными "республиками Донбасса". Это два немного разных процесса, но и по тому, и по другому треку работа идет", - отметил Руденко.

Ранее в МИД России высмеяли "успехи" Украины.

Россия обмен пленными Украина
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