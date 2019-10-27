"Вооружение "агрессора" достает до Лазурного берега": в МИД России высмеяли "успехи" Украины

Мария Захарова высмеяла достижения Украины / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая ранее придумала "неофициальное" объяснение роспуску "Л/ДНР", оценила слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об "опыте пятилетней войны с Россией".

Отмети, Загороднюк выразил мнение, что борьба с так называемой российской агрессией является важным элементом сохранения стабильности в Европе. Из-за этого министр обороны полагает, что опыт Украины может быть полезен НАТО, поскольку на её счету "пятилетняя война с Россией".

В ответ на такое заявление Захарова заявила, что реальным опытом Украины является лишь "самоуничтожение".

"Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет. Это факт. За 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми - подобное мало кому удавалось. Безусловно, этот опыт самоуничтожения Альянсу интересен. Одно неясно: о каком "успехе" идет речь?", - во всеуслышание высказалась Захарова на своей странице в Фейсбуке.

При этом Захарова отметила, что не видит политических успехов.

"Идеологи переворота-2014 и строители новой Украины разбежались в разные стороны. Пятилетнее правление Порошенко по достоинству оценено в ходе президентских выборов. Новая власть только пытается найти некую общую почву для консолидации общества", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Также Захарова отреагировала на визит Владимира Зеленского на Донбасс.

"Сложно поверить в это на фоне сегодняшнего диалога Президента Украины с вооружёнными жертвам "успеха" о том, что "есть демократия, а есть ситуация в стране, и что он, президент, не лох и не лопух". Это и есть "опыт пятилетней войны с Россией, который Украина может дать Альянсу"?, - вопрошает Захарова.

Отметим, в комментариях под сообщением Захаровой разразилась жаркая дискуссия.

"О результатах выборов решили порассуждать те, кто никогда не знал, что это такое. За всю свою историю", - отметил Иван Богун.

"Какие смешные люди! Называть страну агрессором, чей военный потенциал превосходит в десятки раз собственный? Вооружение "агрессора" таково, что способно достать до Лазурного берега и при этом "агрессор" за пять лет так не смог перейти дальше Донецка и Луганска? Так о каком военном опыте они говорят? У них опыт только один - дружненько залезать" в котлы", Вот их основной боевой опыт", - добавил Евгений Тайменев.

"Опыт российско-украинской войны вы можете воочию увидеть на кладбищах вблизи Ростова, Пскова, Подмосковья и в других регионах РФ", - высказался Андрей Кораблев.

"Ну да. У вас ничего нигде не запуталось Всё по одной Кремлёвской вертикале власти Агрессия в Украине это дело вашего режима. Для вас все вокруг плохие , русофобы и дураки А вы одни на всём белом свете умные Всё делаете, что бы в той же Украине были раздоры , нестабильность и постоянно шла война . Это ваши традиции уже 100 летней давности.. Но это только в вашей риторике. для внутреннего потребления.Ваша пропаганда это сплошное враньё и сказки из Кремлёвской ОПГ. Единственно более не менее полунормальная жизнь это в Москве. Глубинка нищая, забитая, безработная..Вы ещё над кем то потешаетесь и постоянно критикуете.. Эта ваша русская поговорка как раз для вашей системы- "Глупому не страшно и с ума сойти", - обратил внимание Влад Тарло.

Читайте также"Формула Штайнмайера": требование Вакарчука взволновало главу МИД РФНапомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал провокацией заявление замминистра иностранных дел России Андрея Руденко о том, что признание аннексии Крыма якобы могло бы стать основой для урегулирования спора о морских границах.

"Мы абсолютно относимся к таким заявлениям как к провокации, которая направлена на то, чтобы усилить давление на Украину, подтолкнуть к каким-то договоренностям. Абсолютно никаких дискуссий по поводу любых "признаний" не будет — об этом даже несерьезно говорить", — сказал Загороднюк 25 октября 2019 г. во время общения с журналистами по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.