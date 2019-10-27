  1. Главная
  3. Политика

"Вооружение "агрессора" достает до Лазурного берега": в МИД России высмеяли "успехи" Украины

27 октября 2019, 09:56

Захарова громогласно заявила, что реальным опытом Украины является лишь "самоуничтожение".

Мария Захарова
Мария Захарова высмеяла достижения Украины / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая ранее придумала "неофициальное" объяснение роспуску "Л/ДНР", оценила слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об "опыте пятилетней войны с Россией".

Отмети, Загороднюк выразил мнение, что борьба с так называемой российской агрессией является важным элементом сохранения стабильности в Европе. Из-за этого министр обороны полагает, что опыт Украины может быть полезен НАТО, поскольку на её счету "пятилетняя война с Россией".

В ответ на такое заявление Захарова заявила, что реальным опытом Украины является лишь "самоуничтожение".

"Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет. Это факт. За 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми - подобное мало кому удавалось. Безусловно, этот опыт самоуничтожения Альянсу интересен. Одно неясно: о каком "успехе" идет речь?", - во всеуслышание высказалась Захарова на своей странице в Фейсбуке.

При этом Захарова отметила, что не видит политических  успехов.

"Идеологи переворота-2014 и строители новой Украины разбежались в разные стороны. Пятилетнее правление Порошенко по достоинству оценено в ходе президентских выборов. Новая власть только пытается найти некую общую почву для консолидации общества", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Также Захарова отреагировала на визит Владимира Зеленского на Донбасс.

"Сложно поверить в это на фоне сегодняшнего диалога Президента Украины с вооружёнными жертвам "успеха" о том, что "есть демократия, а есть ситуация в стране, и что он, президент, не лох и не лопух". Это и есть "опыт пятилетней войны с Россией, который Украина может дать Альянсу"?, - вопрошает Захарова.

Отметим, в комментариях под сообщением Захаровой разразилась жаркая дискуссия.

"О результатах выборов решили порассуждать те, кто никогда не знал, что это такое. За всю свою историю", - отметил Иван Богун.

"Какие смешные люди! Называть страну агрессором, чей военный потенциал превосходит в десятки раз собственный? Вооружение "агрессора" таково, что способно достать до Лазурного берега и при этом "агрессор" за пять лет так не смог перейти дальше Донецка и Луганска? Так о каком военном опыте они говорят? У них опыт только один - дружненько залезать" в котлы", Вот их основной боевой опыт", - добавил Евгений Тайменев.

"Опыт российско-украинской войны вы можете воочию увидеть на кладбищах вблизи Ростова, Пскова, Подмосковья и в других регионах РФ", - высказался Андрей Кораблев.

"Ну да. У вас ничего нигде не запуталось Всё по одной Кремлёвской вертикале власти Агрессия в Украине это дело вашего режима. Для вас все вокруг плохие , русофобы и дураки А вы одни на всём белом свете умные Всё делаете, что бы в той же Украине были раздоры , нестабильность и постоянно шла война . Это ваши традиции уже 100 летней давности.. Но это только в вашей риторике. для внутреннего потребления.Ваша пропаганда это сплошное враньё и сказки из Кремлёвской ОПГ. Единственно более не менее полунормальная жизнь это в Москве. Глубинка нищая, забитая, безработная..Вы ещё над кем то потешаетесь и постоянно критикуете.. Эта ваша русская поговорка как раз для вашей системы- "Глупому не страшно и с ума сойти",  - обратил внимание Влад Тарло.

Читайте также"Формула Штайнмайера": требование Вакарчука взволновало главу МИД РФНапомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал провокацией заявление замминистра иностранных дел России Андрея Руденко о том, что признание аннексии Крыма якобы могло бы стать основой для урегулирования спора о морских границах.

 "Мы абсолютно относимся к таким заявлениям как к провокации, которая направлена на то, чтобы усилить давление на Украину, подтолкнуть к каким-то договоренностям. Абсолютно никаких дискуссий по поводу любых "признаний" не будет — об этом даже несерьезно говорить", — сказал Загороднюк 25 октября 2019 г. во время общения с журналистами по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

НАТО Золотое Петр Порошенко Владимир Зеленский МИД РФ отвод войск война на Донбассе Минобороны Украины Мария Захарова новости России Андрей Загороднюк
Сейчас вы просматриваете новость «"Вооружение "агрессора" достает до Лазурного берега": в МИД России высмеяли "успехи" Украины». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:33
Агрессия РФ против стран НАТО будет стоить Кремлю Калинингарада - исследование
10:00
17 Независимый рэп-баттл hip-hop ru 2 раунд: правила, судьи, дата проведения Видео
10:00
Черная полоса: как вынести пользу из новолуния октября 2019 Видео
09:56
"Вооружение "агрессора" достает до Лазурного берега": в МИД России высмеяли "успехи" Украины
09:42
Стали известны жуткие последствия полиомиелита у двухлетнего малыша с Волыни Видео
09:16
"Купили на AliExpress": В Сети разгорелся скандал из-за памятника "какающему" Ярославу Мудрому в Сумах Фото Видео
09:08
"Пошли на хер и не пудрите мозги": у Путина обвинили Украину в срыве встречи нормандской четверки
08:35
Исламское государство обезглавлено: в США заявили об убийстве Абу Бакр аль-Багдади
08:10
Модный серый маникюр – матовые ногти, серо-розовый френч и мраморный маникюр - 29 фото Фото
08:04
Гороскоп на День автомобилиста 2019: кому ждать небывалый фарт, а кому - "подлить масла" в огонь любви
08:03
"Бывшие военные должны сидеть дома": помощник Зеленского рассказал о его визите в Золотое Видео
07:34
Скандальный языковой закон проверят: в Украину прибыла Венецианская комиссия
06:58
Почему Вакарчук снова сдулся мнение
06:55
"П*здец, вообще без трусов": Оля Бузова взбудоражила в откровенном наряде
06:49
С днем тещи 2019: прикольные картинки про тещу и поздравления душевные Фото
06:29
"Чеченец приехал отмывать узбека": Сурков привез в "ДНР" инструкции для своего "холуя Чепушило"
06:01
Писательница сказала, возможен ли в России феномен Зеленского
05:33
Модные женские стрижки на средние волосы: итальянка, каскад и удлиненное каре – 45 фото Фото
05:08
Прикольные поздравления с Днем автомобилиста: открытки и пожелания Фото Видео
04:55
В России на Алтае произошла ужасная авария: восемь жертв Видео
04:40
Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить
04:32
Гороскоп на неделю: что нельзя делать, и когда быть предельно аккуратными на дороге
04:30
"Украина добилась прогресса": Трамп аннулировал пошлину для некоторых украинских товаров
03:57
17 независимый рэп-баттл: Симптом из Грибов лидирует в 1 раунде Видео
03:01
Перевод времени в Украине: как проверить, что всё сделал правильно Видео
02:54
Когда и какой вакциной делать прививку от дифтерии Видео
02:30
"Большая ошибка Зеленского": эксперт объяснил откат президентского рейтинга
02:05
Коли переводять годинник на зимовий час 2019: що варто не забути Видео
01:39
"Уберите руку с члена!": стюардесса поймала на горячем любвеобильных россиян Видео
01:13
"Раскол Слуги народа": политолог оценил вероятность роспуска парламента
00:22
Эксперт объяснил, почему Украине грозят проблемы с преемником Путина
00:01
27 октября – какой сегодня праздник: что делать, чтоб замуж выйти Видео
26 октября, суббота
23:58
НАБУ подало новый иск против Гладковского - адвокат Видео
23:37
Не попал даже в СИЗО: заместителя мэра Днепра сразу выпустили под залог Видео
23:23
Помпео выступал против поддержки бывшего посла США в Украине Йованович - WSJ
23:00
Секретарь СНБО Данилов назначен главой Национального центра кибербезопасности
22:42
Копы Британии обвинили в убийстве водителя фуры, в которой нашли 39 трупов
22:28
"Травить и запугивать": Мисс Украина-2019 резко высказалась о вреде патриотизма
22:07
Авиабомбы и боевые самолеты: оккупанты провели военные учения в Крыму
21:55
Х-Фактор 10 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн кастинг 26-10-2019 Видео
21:52
"Агрессия со стороны Беларуси": замминистра обороны объяснился насчет скандального интервью
21:38
На Херсонщине освобожденный из плена РФ моряк Беспальченко отгулял свадьбу Фото Видео
21:30
"Я - нормальный пассажир": опубликовано еще одно видео со встречи Зеленского в Золотом Видео
21:20
Вечерний Квартал 2019 8 выпуск: смотреть онлайн 26-10-2019 Видео
21:18
Синоптик рассказала, когда ждать похолодания в Украине Видео
20:47
Умерла солистка Бурановских бабушек Видео
20:25
В Киеве прошел парад зомби: фото жутко реалистичных образов Фото Видео
20:14
Резня в Одессе: в результате массовой драки с иностранцами погибли двое Фото Видео
19:45
В Казахстане пол в торговом центре выложен кусками надгробных плит Фото Видео
19:30
"Все готовы к разведению": Зеленский рассказал о непростой поездке в Золотое Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять