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МИД РФ придумало "неофициальное" объяснение роспуску "Л/ДНР"

17 октября 2019, 15:09

По словам Марии Захаровой, позицию представителя Киева в ТКГ Москва не считает официальной позицией всей Украины.

МИД РФ придумало
МИД РФ придумало "неофициальное" объяснение роспуску "Л/ДНР" / РИА Новости / Сергей Пятаков

Требование Киева распустить так называемые "ЛНР" и "ДНР" в МИД России не считают официальной позицией Украины.

"По поводу роспуска ЛНР и ДНР еще раз говорю, что это все-таки заявление неофициального лица. По крайней мере, мы его не рассматриваем таким образом, что оно отражает позицию Киева целиком. Я не знаю, почему оно было сделано", — цитирует RT официального представителя российского ведомства Марии Захаровой.

По ее словам, "подобных заявлений много". При этом в российском МИД считают, что ультиматум Киева "наносит удар по реализации минских договоренностей". Захарова призвала "опираться на консолидированную позицию, которая озвучивается на соответствующих уровнях".

Читайте также"Шепелявый псих" Парубий донес сплетни "иностранных партнеров" об амнистии боевиков "ЛНР" и "ДНР"Ранее в Кремле признались, как обалдели от требования распустить "ЛНР" и "ДНР". По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, ультиматум украинской стороны стал неожиданностью для остальных участников нормандского формата. 

Кроме того, в Совфеде РФ негативно отреагировали на требование Киева распустить самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" для выполнения политической части Минских соглашений.

Напомним, Киев заявил о готовности воплощать в жизнь политическую часть Минских договоренностей только после выполнения ряда условий, в частности, роспуска "Л/ДНР" и выведения с Донбасса иностранных войск.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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