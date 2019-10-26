Признать аннексию Крыма: в Минобороны Украины дали неожиданный ответ МИД России

Загороднюк уточнил, что ситуация в Азовском море напряженная.
Заявление замминистра иностранных дел России Андрея Руденко о том, что признание аннексии Крыма якобы могло бы стать основой для урегулирования спора о морских границах, является откровенной провокацией, считает министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
"Мы абсолютно относимся к таким заявлениям как к провокации, которая направлена на то, чтобы усилить давление на Украину, подтолкнуть к каким-то договоренностям. Абсолютно никаких дискуссий по поводу любых "признаний" не будет — об этом даже несерьезно говорить", — сказал Загороднюк 25 октября 2019 г. во время общения с журналистами по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, передает Укринформ.
При этом министр отметил, что ситуация в Азовском море напряженная. Поэтому, по его словам, Украина должна усиливать свою обороноспособность.
"Этим мы и занимаемся. Это наша стратегия, наш флот и береговая оборона, подготовка войск, наращивание возможностей. Те корабли (корабли НАТО, — ред.), которые заходят в Черное море, это часть того плана, который мы начинаем", — высказался Загороднюк.
По словам Загороднюка, детали такого плана будут обсуждать на следующей неделе в Одессе во время визита послов Североатлантического совета в Украину.
Отметим, руководство НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.посетит Украину на следующей неделе. Свой визит в Украину делегация НАТО начнет с Одессы, в порты которой войдут четыре судна Альянса.
"На следующей неделе руководство Североатлантического совета под председательством генсека Йенса Столтенберга посетит Украину ... Основная цель визита будет заключаться в том, чтобы направить очень мощный месседж поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины с особым упором на ситуацию в Черном море и в том, чтобы напомнить, что мы поддерживаем все реформы ", - рассказал директор Представительства НАТО в Украине Александр Винников.
Читайте также"Сдохнут счастливыми в родной говени": на фото показали "уничтоженную Россией медицину" в КрымуНапомним, ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко прокомментировала заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о том, что отказ Украины от Крыма поможет урегулировать вопрос о морском разграничении между Украиной и Россией в Черном и Азовском морях.
Украинский дипломат напомнила, что, оккупировав Крым, РФ совершила международное преступление агрессии против Украины.
"Наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма - очередная грязная манипуляция Кремля", - цитирует Зеленко УНИАН.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.