"Грязная манипуляция Кремля": в МИД ответили на предложение РФ по Крыму

РФ совершила международное преступление, напомнила Екатерина Зеленко / Reuters

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко прокомментировала заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о том, что отказ Украины от Крыма поможет урегулировать вопрос о морском разграничении между Украиной и Россией в Черном и Азовском морях.

Украинский дипломат напомнила, что, оккупировав Крым, РФ совершила международное преступление агрессии против Украины.

"Наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма - очередная грязная манипуляция Кремля", - цитирует Зеленко УНИАН.

Читайте такжеБлокада Азовского моря: Россия снова пошла на обострение – экспертОна подчеркнула, что украинская сторона в очередной раз напоминает России, что, "согласно Конвенции ООН по морскому праву, именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском море и Керченском проливе в водах, прилегающих к украинскому Крыму".

"В дополнение к переговорам в "нормандском" формате, целью которых является восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей Украины, мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь", - добавила Зленко.

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Напомним, ранее в Украине предложили принудительно установить морскую границу с РФ.