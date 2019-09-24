"Принудительная процедура": в Украине предложили установить морскую границу с РФ

Без установления морской границы Украина не сможет осуществлять свой суверенитет / hydro.gov.ua

Украина может начать переговоры об установлении морской границы с Россией, заявил глава Госгидрографии Александр Шипцов.

"С учетом норм международного морского права и проведенных консультаций с ведущими международными экспертами по вопросам морской делимитации предлагаем рассмотреть возможность начала принудительной переговорной процедуры с Российской Федерацией по вопросам установления морской границы", — сказал он.

В 2003 году Россия и Украина заключили Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, согласно которому море разграничивается в соответствии с соглашением, которое должны были заключить стороны, напомнили в Госгидрографии.

Читайте такжеВ Раде предложили расторгнуть договор с Россией об Азовском море"Но такого соглашения заключено не было, морская граница между Украиной и Россией фактически отсутствует", — пояснили в ведомстве.

В Госгидрографии считают, что без установления морской границы Украина не сможет осуществлять свой суверенитет на большой части своего территориального моря и реализовывать свои права в пределах исключительной экономической зоны, в том числе использовать морские природные ресурсы.

Украинские специалисты уверены, что сформировать международную комиссию по делимитации можно на основе ст. 298 и приложения V к Конвенции ООН по морскому праву, участниками которой являются Россия и Украина. Прецедент принудительной делимитации уже существует: в 2018 году Австралия и Восточный Тимор подписали соглашение о границе на основе результатов работы комиссии, созданной по инициативе Восточного Тимора.

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Сейчас Россия вряд ли согласится подписать такое соглашение, однако выводы международной комиссии могут иметь серьезное политическое и дипломатическое значение и в будущем стать основой для договора "о делимитации морской границы между Украиной и РФ после изменения политической ситуации в России", добавил первый замглавы Госгидрографии Богдан Устименко.

/ hydro.gov.ua

Напомним, ранее в МИД предупредили о том, что разрыв договора с РФ по Азовскому морю приведет к новой проблеме.