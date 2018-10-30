В МИД предупредили: разрыв договора с РФ по Азовскому морю приведет к новой проблеме

Елена Зеркаль / УНИАН

Новый территориальный спор может возникнуть между Украиной и Россией в случае денонсации договора об использовании Азовского моря и Керченского пролива.

По мнению заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, разрыв соглашения с РФ не даст Украине дополнительных прав.

"Что касается самого договора, то он состоит из 5 статей. Одна из этих статей никогда не была реализована, а именно - не была реализована делимитация Азовского моря.

С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит, денонсировав договор с РФ по Азовскому морю. Мы можем получить новый территориальный спор с РФ по делимитации Азовского моря", - подчеркнула она в эфире программы "Свобода слова".

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По ее словам, соответствующее соглашение между Украиной и Россией было заключено неправомерно с точки зрения Конвенции ООН по морскому праву.

"Однако ответ на это должен дать трибунал и мы ждем ответ уже в следующем году", - добавила Зеркаль.

Напомним, командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в акватории Азовского моря.