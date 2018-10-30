В ВМС заявили о крайне напряженной ситуации в Азовском море

Воронченко считает, что ситуация в Азовском море сейчас сложная / Фото: УНИАН

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в последнее время в акватории Азовского моря.

"С точки зрения военных, ситуация в Азовском море, которая сложилась сейчас, очень напряженная. Как уже было сказано Госпогранслужбой, там находится около 120 (украинских - ред) кораблей и катеров, но таких, которые могут действовать или обслуживать суда и имеют вооружение - всего 36. Имеющих достаточно вооружения - 24. Мы нарастили усилия, мы перебросили туда пока катерную группу, которая уже выполняет задачи боевой службы", - цитирует его Интерфакс-Украина.

Напряженные взаимоотношения с Россией в Приазовье, подчеркнул Воронченко, негативно отражаются на судоходстве и торговле. Впрочем, по его словам, за последнюю неделю не было зафиксировано остановки украинских судов.

"Я считаю, что дальнейшая эскалация может быть проведена в Черном море", - спрогнозировал командующий ВМС.

Напомним, ранее Воронченко заявлял, что в случае возможных столкновения с российскими военными в Азовском море ВМС Вооруженных сил Украины продолжат выполнение задач и не допустят "второго Крыма".

Ранее в чате на "Главреде" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил, что Украине нечего противопоставить России в Черном море с точки зрения военной мощи.