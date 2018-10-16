Командующий ВМС Украины пообещал разгромить "империю зла РФ"

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко

В случае возможных столкновения с российскими военными в Азовском море ВМС Вооруженных сил Украины продолжат выполнение задач и не допустят "второго Крыма".

Об этом рассказал командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко в интервью BBC News.

"Второго Крыма не будет, та ситуация не повторится", - сказал Воронченко.

По его словам Воронченко, Россия продолжает вынашивать планы по дестабилизации на юге Украины - порты Мариуполя и Бердянска несут потери из-за остановки суден.

"Уверен, что открытая агрессия на море - это будет последний шаг умирающей "империи зла" РФ. Они не решатся этого сделать. Но каждый день россияне делают какие-то сюрпризы, новые методы грязных, непрямых действий", - отметил он, подчеркнув, что если будет обострение, то Украина применит силу.

Ранее в чате на "Главреде" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил, что Украине нечего противопоставить России в Черном море с точки зрения военной мощи.

"Что касается акватории Черного моря, то тут, к сожалению, нам противопоставить России практически нечего. Российское присутствие в Черном море несопоставимо с нашим. Нам понадобятся долгие годы и невероятные усилия (экономические и финансовые) для того, чтобы создать боеспособный флот в Черноморском бассейне. Поэтому я не ожидаю никаких военных действий в акватории Черного моря в виду полной доминанты Черноморского флота Российской Федерации. Мы - не самоубийцы: вывести несколько своих кораблей, чтобы их в течение часа-двух просто уничтожили", - сказал Тука.