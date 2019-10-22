Для решения морского спора: РФ требует от Украины признания аннексии Крыма

Россия требует от Украины признания аннексии Крыма / Скриншот видео с youtube.com

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что морской спор между Россией и Украиной может быть решен лишь в том случае, если Украина признает российский суверенитет Крыма и два государства обсудят границу по морям.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, Руденко считает, что разграничение Азово-Керченской и Черноморской акватории возможно при условии отсутствия нерешенного спора, который касается суверенитета и других прав на территорию.

"Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами", - отметил он.

По словам российского чиновника, статус и режим Азовского моря определен Договором о сотрудничестве. Он добавил, что этот документ указывает на принадлежность Азовского моря и Керченского пролива к внутренним водам обеих стран.

Как ранее сообщалось, искусственные задержки Россией украинский судов в Азовском море снова возросли, сообщил главный редактор портала Black Sea News Андрей Клименко.

Напомним, ранее стало известно о новых провокациях России у берегов Крыма.