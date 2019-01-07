Эксперт предупредил о новых провокациях России у берегов Крыма

7 января 2019, 05:40

Попыткой оккупации Азовского моря руководят из Крыма, подчеркнул Андрей Клименко.

Российская береговая охрана
Российская береговая охрана / ru.wikipedia.org

Руководство блокадой Азовского моря осуществляется из Крыма, заявил главный редактор портала Black Sea News Андрей Клименко.

"Центр управления движением судов в Керченском проливе находится в порту Керчь, лоцманов предоставляет так же порт Керчь, и в целом проливом руководит также порт Керчь. Подавляющее большинство береговых охранных кораблей пограничной службы РФ, участвующих в осмотре и задержании судов – это катера и корабли, базирующиеся в Крыму. Место базирования "Изумруда", который таранил наш буксир "Яны Капу" 25 ноября 2018 – Балаклава.

Почему так? Потому что гонять из Сочи далековато будет. Можно обобщить: в целом попыткой оккупации Азовского моря руководят из Крыма, и без него никаких таких попыток не было бы. Крым – это операционная база, без которой все, что происходит, было бы невозможно. Захваченные "вышки Бойко" неподалеку от Одессы – это тоже оккупированный крымский шлейф. Эта опухоль расползлась. И если мы говорим о вероятности (а она существует) каких-то морских операций России на экспортных морских украинских дорогах, то при необходимости это все тоже будет руководствоваться из Крыма. То есть центр управления всем, что бы ни происходило, будет там, это факт", - подчеркнул он в интервью на Апострофе.

Напомним, ранее Юрий Бирюков заявил о новом походе украинских кораблей через Керченский пролив.

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Россия Украина Крым Андрей Клименко
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