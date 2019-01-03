"Россияне перешли красную линию": экс-посол США оценил агрессию РФ против Украины в Керченском проливе

Корабли в Азовском море. Иллюстративное фото / Открытые источники

В Белом доме всерьез восприняли агрессию РФ в Керченском проливе, проявленную 25 ноября российскими пограничниками из ФСБ против украинских военных кораблей.

Такое мнение высказал глава Евразийского центра "Атлантического совета" в Вашингтоне Джон Хербст (экс-посол США в Украине) в интервью украинской службе "Радио Свобода".

"Думаю, есть глубокое понимание и в Конгрессе, и среди большого количества людей в действующей администрации (людей на высоких позициях), что Россия продолжает эскалацию войны в Украине, поскольку российские силы открыто атаковали украинцев. И русские это даже не отрицают! Россия тайно захватила Крым – с помощью "маленьких зеленых человечков". До сегодняшнего дня Кремль отрицал, что его солдаты воюют в Донецкой области, хотя полно фактов, что они проводят там операции. Но это первый раз, когда россияне сделали все открыто. Перешли красную линию. И вот это уже опасно", – высказался дипломат.

Напомним, ранее сообщалось о том, что дипломат рассказал об опасности повторного похода кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.