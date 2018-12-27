Дипломат рассказал об опасности повторного похода кораблей ВМС ВСУ через Керченский пролив

Захваченные РФ украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Повторная попытка прохода украинских кораблей через Керченский пролив в ближайшее время может повлечь неадекватную реакцию со стороны РФ, а также затруднит процесс возвращения уже захваченных украинских моряков и кораблей.

Такое мнение высказал руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", дипломат Богдан Яременко в чате на Главреде.

"Что касается прохода судов через Керченский пролив, то, во-первых, я для этого сейчас не вижу климатических условий, так как Азовское море замерзнет, ​​и без ледоколов наши катера не смогут передвигаться. Основная сила малых судов - в их маневренности и скорости. Лед не позволяет их применять... Этот проход следует осуществлять не сейчас", - говорит Яременко.

Читайте такжеГПУ засекретила решения по инциденту в Керченском проливеПо его словам, корабли можно перебросить и по железной дороге. "Мы видели, что, если есть необходимость, то можно и железнодорожным транспортом те же бронированные катера переправлять в пункт, не подвергая опасности экипажи и не теряя эти корабли", - напомнил дипломат.

Яременко считает, что спешить провести корабли через Керченский пролив сейчас не стоит.

"Есть определенное обострение, и Россия ведет себя очень нервно, а защитить наши конвои в Керченском проливе мы сможем - у нас нет средств. Поэтому сейчас это выглядит очень рискованной затеей. Когда-то это надо сделать, так как мы имеем право мирного прохода через Керченский пролив. Но не в данный момент", - отметил эксперт.

Читайте такжеПорошенко одобрил идею продлить ограничение на въезд россиян в УкраинуПо его словам, сейчас такой шаг может быть истолкован как провокация со стороны Украины, а также усложнит возможность переговорного процесса по возвращению украинских кораблей и моряков.

"Это сработает против нас. Сейчас бы я на эти провокации не шел (хотя не каждая провокация является плохой), потому что нам надо вступить в какие-то осмысленные переговоры о возвращении трех наших кораблей и 24 моряков. Разумеется, если мы пойдем на эскалацию, это усложнит работу по возвращению наших людей и нашей техники", - заключил Яременко.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина намерена еще раз попытаться провести корабли ВМС ВСУ через Керченский пролив. По его словам, с целью предотвратить атаку РФ на украинские корабли, на них пригласят представителей ОБСЕ. "Если мы остановимся и отступим, Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма", - сказал Турчинов.

Читайте такжеТурчинов оторвался от реальностиВ связи со столкновением украинских и российских кораблей в районе Керченского пролива СНБО и Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.