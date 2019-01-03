Советник Порошенко рассказал о новом походе украинских кораблей через Керченский пролив

Юрий Бирюков / УНИАН

Недавнее заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о подготовке еще одного похода украинских военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море получило новую трактовку.

Слова Турчинова в украинском телеэфире прокомментировал Юрий Бирюков - советник президента Украины Петра Порошенко и советник министра обороны Украины Степана Полторака.

Читайте такжеТурчинов поделился планами масштабных военных учений в Азовском море"Здесь все очень просто. Согласно международных договоренностям, законам, соглашениям, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного до Азовского моря и наоборот. Конец истории. Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет. Мы и дальше будем это делать", – подчеркнул он

Бирюков также рассказал, что следующий поход украинских военных кораблей в Азовское море будет осуществляться исключительно в присутствии иностранных наблюдателей.

"В следующий раз возьмем с собой международных наблюдателей. О'кей, пусть россияне еще раз попытаются что-то такое изобразить", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Полторак пообещал сто проходов кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.