Полторак пообещал 100 проходов через Керченский пролив

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Руководитель украинского Минобороны Степан Полторак заявил о том, что суда ВМС Украины продолжат осуществлять проходы через Керченский пролив в Азовское море.

Такое заявление чиновник сделал в украинском телеэфире.

"Проходов будет и 20, и 30, и 100, и это будет всегда, потому что Азовское море — это часть Украины, Мариуполь, Бердянск — наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права", — сказал Полторак.

Напомним, ранее сообщалось о том, что дипломат рассказал об опасности повторного похода кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.