Блокада Азовского моря: Россия снова пошла на обострение – эксперт

Российская береговая охрана / ru.wikipedia.org

Искусственные задержки Россией украинский судов в Азовском море снова возросли, сообщил главный редактор портала Black Sea News Андрей Клименко.

В частности, в августе-сентябре 2019 года РФ активизировалась в Азовском море, свидетельствуют результаты наблюдений Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, Майдана иностранных дел и BlackSeaNews.

"Продолжительность искусственного содержания перед Керченским проливом "мариупольских" и "бердянских" судов значительно возросло – "на входе" в Азовское море в 2,4 раза, а на "выходе" из Азовского моря – в 3,2 раза", – рассказал Клименко в Facebook.

Он обратил внимание на то, что сложившаяся ситуация аналогична проблемам, которые возникли в сентябре-октябре 2018 года.

"Похоже, что настало время, когда снова нужно активировать вопрос об "азовском пакете" санкций к российским портам Азовского моря, с которых осуществляются регулярные перевозки в оккупированный Крым", – добавил Клименко.

/ Фейсбук А.Клименко

Напомним, ранее Клименко рассказал о новых провокациях России у берегов Крыма.