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Путин назвал условие для поставки в Украину газа по более дешевой цене

31 октября 2019, 07:07

Президент РФ предлагает обнулить взаимные претензии по газовому спору.

Путин
Владимир Путин озвучил условия Украине относительно газа / Reuters

Президент России Владимир Путин, который отвесил сомнительный комплимент своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, заявил, что Газпром готов поставлять газ украинской стороне по более низкой цене, чем он платит по реверсу. Однако, для этого нужно выполнить одно условие. 

По словам хозяина Кремля, Киеву нужно обнулить взаимные претензии по газовому спору - как со стороны Нафтогаза, так и со стороны Газпрома.

"Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды Газпрому к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке. Хотя Газпром ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме", - цитирует Путина ТАСС. 

"Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, которую потребители газа российского получают на Украине сегодня", – отмеил президент России, комментируя недавние трехсторонние газовые консультации.

Читайте такжеЕвропа и Газпром загнали Украину в уголКак известно, спор относительно продления контракта по транзиту газа через Украину продолжается. По словам исполнительного директора НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко, Российская Федерация требует от украинской стороны пойти на унизительные уступки

Напомним, 29 октября исполнительный директор Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о подготовке нового судебного иска к российскому Газпрому. Ранее в Нафтогазе рассказали, что собирается предъявить Газпрому исковые требования на сумму 11 млрд долларов.

Россия Газпром Нафтогаз Владимир Путин новости Украины и мира
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